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Политолог Соловей: Локдауны в России не закончатся до весны

Россия

Российские регионы продолжат жить в режиме коронавирусных ограничений, как минимум, до конца зимы.

Политолог Соловей: Локдауны в России не закончатся до весны

Об этом сегодня со ссылкой на собственные источники в правительстве РФ рассказал журналистам URA. RU политолог Валерий Соловей.

По словам политолога, то, что ограничения сохранятся до конца февраля, уже признанный властями факт. Обсуждаются лишь способы их реализации, которые были бы "менее травмирующими" для людей и бизнеса.

"…вводить локдаун будут по принципу "stop and go", то есть ограничительные меры будут вводиться на срок 1-2 недели, затем делаться послабления. Это даст возможность не повышать градус психологического напряжения среди граждан", — цитирует издание слова Соловья.

При этом, решение о сроках локдаунов и "наборе ограничений" будет дано "на откуп" властям регионов, у которых есть "чёткие инструкции".

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Автор: Ольга Лебедева
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