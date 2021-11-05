В Иркутской области нашли все тела погибших в крушении АН-12

В районе места крушения самолёта Ан-12 в Иркутской области нашли тела всех погибших. Авария произошла 3 ноября в районе населенного пункта Пивовариха. Он выполнял рейс Якутск–Иркутск. Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, самолёт начал падать с 230-ти метров. До этого он сообщил о заходе на второй круг.

Как сообщает «РИА Новости», среди погибших - гендиректор «Заполярья» и его первый заместитель.

По предварительной информации, причиной катастрофы стало обледенение руля высоты и элементов механизации крыла. Сопутствующим фактором могли стать перегруз и неверная центровка груза воздушного судна.

Pravda.ru уже публиковала официальные комментарии о причинах аварии самолета.

Ранее сообщалось, что в районе крушения самол6ёта Ан-12 под Иркутском нашли второй бортовой самописец.

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