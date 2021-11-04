3 ноября под Иркутском разбился грузовой борт Ан-12, принадлежащий белорусской авиакомпании "Гродно". Практически сразу после сообщения о крушении появилась информация о том, что самолёт — ветеран авиации, летал более 53 лет.
Погибли все 7 членов экипажа. Об этом с места крушения рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Диспетчер Иркутского аэропорта рассказал местным журналистам, что произошло с самолётом и почему пилоты не смогли его посадить:
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