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Происшествия

3 ноября под Иркутском разбился грузовой борт Ан-12, принадлежащий белорусской авиакомпании "Гродно". Практически сразу после сообщения о крушении появилась информация о том, что самолёт — ветеран авиации, летал более 53 лет.

Погибли все 7 членов экипажа. Об этом с места крушения рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Диспетчер Иркутского аэропорта рассказал местным журналистам, что произошло с самолётом и почему пилоты не смогли его посадить: 

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Автор: Ольга Лебедева
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