Почему под Иркутском разбился белорусский Ан-2 - официальные комментарии

3 ноября под Иркутском разбился грузовой борт Ан-12, принадлежащий белорусской авиакомпании "Гродно". Практически сразу после сообщения о крушении появилась информация о том, что самолёт — ветеран авиации, летал более 53 лет.

Погибли все 7 членов экипажа. Об этом с места крушения рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Диспетчер Иркутского аэропорта рассказал местным журналистам, что произошло с самолётом и почему пилоты не смогли его посадить: