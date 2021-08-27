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На Дону 34 педагога получат по 1 млн рублей

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

С января прошлого года в Ростовской области была запущена программа "Земский учитель", в рамках которой предусмотрена единовременная выплата в размере 1 млн рублей учителю,
решившему переехать на работу в село, рабочие поселки или города с населением до 50 тыс. человек. В этом году компенсацию получат 34 педагога.

школа, первоклассник, первое сентября

"Средства на эти цели предусмотрены государственной программой Ростовской области "Развитие образования" из федерального и областного бюджетов. Программа призвана решить проблему дефицита учителей в сельских школах", — рассказала министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина.

Напомним, что в прошлом году подобную финансовую поддержку получили 38 учителей.

По условиям участия в программе кандидат на "грант" обязательно должен переехать в выбранный населенный пункт в текущем году, также он подписывает трудовой договор на срок от 5 лет. Кроме того, есть возрастные ограничения — учителю должно быть не более 55 лет.

Допускается наличие как диплома о высшем образовании, так и документов об окончании ПТУ. При этом педагог за свою ставку обязан работать не менее 18 часов в неделю.

Школа

На что будет потрачена единовременная выплата — получивший ее определяет на свое усмотрение.

"Наша задача — обеспечить подрастающему поколению достойное образование, что невозможно сделать при дефиците кадров. Программа "Земский учитель" поможет решить эту проблему. Подъемные позволят привлечь в сельские школы не только молодых специалистов, но и учителей со стажем", — уверена Лариса Балина.

В этом году было 107 претендентов, отобрали лучших специалистов, учитывая достижения в профессиональной сфере, такие как наличие ученой степени, стаж работы по профессии, участие в научных форумах, конференциях.

34 победителя приедут из Украины и следующих российских регионов:

  • г. Тольятти;
  • Республики Хакасия и Марий Эл;
  • Ингушетия;
  • Калмыкия;
  • Московская, Челябинская, Курская, Свердловская, Волгоградская области;
  • Пермский край.

Победители поедут работать в школы Ростовской области в г. Донецк.

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Автор: Ирина Гусакова
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