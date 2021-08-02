Жительница Чеченской республики попала под суд из-за купленных в долг люстр

В Грозном женщина купила у предпринимательницы две люстры общей стоимостью 60 тыс. рублей. Она попросила продать ей товар в долг, пообещав вернуть деньги в ближайшее время.

Однако продавец оплаты так и не дождалась, в связи с чем вынуждена была обратиться в суд.

Суд привлёк покупательницу к уголовной ответственности.

В ходе судебного процесса она погасила долг.

Также женщину обязали заплатить штраф в размере 25 тыс. рублей.

Должницу предупредили, что если она не заплатит его добровольно, то в отношении неё будут приняты меры принудительного взыскания, что приведёт к дополнительным расходам.

После полученных разъяснений женщина выплатила уголовный штраф в полном объёме, сообщили в пресс-службе ведомства.

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