Житель подмосковных Электроуглей вёз беременную жену в перинатальный центр. Но в дороге у неё начались схватки. Тогда мужчина обратился за помощью к сотрудникам Госавтоинспекции, сообщив, что его супруге нужная срочная медицинская помощь.
Полицейские пересадили роженицу и её мужа в свой автомобиль машину, включили мигалку и отвезли их в перинатальный центр Балашихи, сообщает ГУ МВД по региону.
В день выписки из роддома сотрудники правоохранительных органов поздравили молодых родителей и подарили им автокресло, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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