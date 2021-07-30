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В Электроуглях сотрудники ДПС доставили беременную в перинатальный центр

Россия » Центр

Житель подмосковных Электроуглей вёз беременную жену в перинатальный центр. Но в дороге у неё начались схватки. Тогда мужчина обратился за помощью к сотрудникам Госавтоинспекции, сообщив, что его супруге нужная срочная медицинская помощь.

Полицейские пересадили роженицу и её мужа в свой автомобиль машину, включили мигалку и отвезли их в перинатальный центр Балашихи, сообщает ГУ МВД по региону.

В день выписки из роддома сотрудники правоохранительных органов поздравили молодых родителей и подарили им автокресло, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

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В Электроуглях сотрудники Госавтоинспекции доставили беременную женщину в перинатальный центр
Автор: Снежана Шахова
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