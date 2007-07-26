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Автор Петр Дерябин

Правила безопасного путешествия для беременных

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя
Беременным женщинам обычно советуют хорошо отдыхать, есть витамины, больше гулять и получать положительные эмоции. Лежа дома на диване или в рабочем офисе, этого не получишь. Значит, надо ехать в отпуск и менять обстановку. Но будущей маме стоит заранее позаботиться о многих вещах.

Безопасность превыше всего

Перво-наперво, прежде чем покупать путевки и билеты, нужно посетить наблюдающего вас гинеколога и получить у него разрешение на поездку. Обычно, если беременность протекает нормально, препятствий тут не возникает. Правда, если вы еще не дошли до второго триместра или уже его миновали, то от дома лучше далеко не уезжать.

Можно ли летать во время беременности?

Оптимальное время для путешествий с 14 по 28 неделю беременности — токсикоз уже не мучает, а живот еще не мешает, снижается риск выкидыша и нет угрозы преждевременных родов. Разумеется, делать подобные выводы может только ваш гинеколог.

Путешествие беременной не должно быть экстремальным, никаких:

  • байдарок
  • альпинизма
  • многодневных переходов

и не должно походить на гуманитарную миссию:

  • Африка
  • Азия
  • Южная Америка

пока спокойно обойдутся без вас.

Максимум удовольствия и минимум напряжения — вот принципы, которые должны лечь в основу выбора маршрута.

В поездку нужно взять:

  • все результаты последних анализов и прочих исследований, которые вам проводили
  • выписки из медкарты
  • координаты своего гинеколога

Не забудьте запас лекарств, которые вы принимаете (на ассортимент местных аптек лучше не надеяться). К тому же за границей с вас могут потребовать рецепт на препарат, что в России всегда покупался вами просто так.

Правила безопасного путешествия для беременных отпускниц. Путешествие беременной
Путешествие беременной не должно быть экстремальным

Обязательно проверьте, включается ли помощь беременным в вашу туристическую страховку. Если нет, то ищите другого туроператора или страховую компанию, которая выдает полисы, включающие ваш случай. Конечно, случись что, зарубежные врачи от вас не откажутся, но влетит это в такую копеечку, что на эти деньги вы могли бы родить дома несколько раз в лучших роддомах страны.

Самое сложное — благополучно добраться до места отдыха. Не экономьте на билетах. Если едете на поезде, то только в купе, если на машине, то вам в ней должно быть просторно.

Перелет беременных

О самолетах — разговор отдельный! Хотя многие авиакомпании отказываются продавать билеты беременным женщинам, если срок превышает семь месяцев, все-таки спровоцировать преждевременные роды перелет не может. Однако некоторые меры предосторожности придется соблюдать.

Во время полета наш организм быстро теряет жидкость, а это опасно для вас и ребенка. Поэтому вам нужно будет каждый час выпивать по пол-литра воды или сока. Договоритесь заранее со стюардессами, чтобы вас пускали в туалет бизнес-класса, там очередей не бывает.

Не пользуйтесь общими полотенцами, берите с собой бумажные салфетки. Свежий воздух в самолете — понятие весьма относительное. Другими словами, если кто-то чихнул в конце салона, то будьте уверены, что скоро микробы долетят и до вас. Поэтому наденьте 8-слойную марлевую маску.

Правила безопасного путешествия для беременных отпускниц. Перелет беременной
Отдых должен принести вам только удовольствие

Она не только поможет защититься от чужих микробов, но и позволит вам избежать толчеи, поскольку большинство наших сограждан глубоко уверены, что человек в маске — это и есть главный источник заразы.

Для перелета запаситесь:

  • теплой и просторной одеждой
  • небольшой подушкой, чтобы подкладывать ее под спину
  • специальным "воротником", поддерживающим шею

И вообще, не стесняйтесь требовать для себя лучшие места в транспорте, проходить без очереди и менять не понравившийся номер в отеле. Отдых должен принести вам только удовольствие.

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