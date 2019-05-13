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Автор Александра Балан-Сенчук

Молярная беременность никогда не перерастает в плод

Здоровье » Акушерство и гинекология

Молярная беременность — это ненормальная форма беременности, при которой матка заполнена массой везикул (маленьких беловатых кист, напоминающих огромную гроздь бледного винограда), а не плодом и плацентой. Эта ткань называется водоподобной родинкой.

беременность
Молярная беременность

Причины молярной беременности

Каждая клетка человека обычно содержит 46 хромосом в двух наборах по 23 в каждой. Однако репродуктивные клетки (сперматозоиды у мужчин и яйцеклетки у женщин) содержат только 23 из-за разделения хромосом в каждой паре во время образования этих специализированных клеток.

Во время зачатия два набора хромосом внутри яйцеклетки и сперматозоид сплавляются внутри яйцеклетки, образуя новую клетку — зиготу, которая теперь снова содержит 46 хромосом. Однако один набор происходит от отца через сперму, а другой — от матери через яйцеклетку.

После слияния спермы и яйцеклетки, которое называется оплодотворением, некоторые клетки образуют питательную структуру, называемую трофобластом. Данная питательная структура предназначена для формирования плодных оболочек и плаценты, которые питают развивающегося ребенка и имплантируют плод в стенку матки.

Гидротидоподобная родинка, или везикулярная родинка, возникает в результате аномалии в хромосомах, которые сливаются, образуя зиготу, клетку, которая делится, образуя зародыш. Когда оплодотворенная яйцеклетка пуста (не имеет хромосом), она обычно умирает, но иногда развивается, чтобы сформировать молярную беременность. Из-за отсутствия материнской ДНК нет никаких признаков развития плода.

Другой механизм, когда два сперматозоида оплодотворяют одну и ту же яйцеклетку. Это формирует клетку с тремя копиями каждой хромосомы, двумя отцовскими и одной материнской. Это приводит к наличию слишком большого количества генетического материала. Рост трофобласта становится чрезмерным, а рост плода всегда ограничен и аномален.

Факторы риска молярной беременности

Распространенность молярной беременности варьируется от места к месту и составляет 1-3 на 1000 случаев в развитых странах. Его заболеваемость выше в следующих условиях:

  • Женщины моложе 16 или старше 45 лет имеют более высокий риск молярной беременности.
  • Женщины, у которых уже была одна или несколько молярных беременностей.
  • Женщины азиатского происхождения.

Симптомы молярной беременности

Везикулярная родинка обычно вызывает кровотечение из матки в течение 4-12 недель беременности.

Другие симптомы включают в себя:

  • Чрезмерно сильную тошноту и рвоту во время беременности.
  • Живот на стадии беременности выглядит гораздо больше, чем должен.
  • Редкие симптомы — гипертиреоз и гипертонию.

Лечение молярной беременности

Молярная беременность должна быть прекращена, так как она никогда не перерастет в плод. Самым распространенным методом является отсасывание матки. Удаленная ткань всегда отправляется на гистологическое исследование. Тщательное наблюдение обязательно, чтобы убедиться, что опухоль полностью исчезла.

Хориокарцинома или другие раковые формы гестационного трофобластического пролиферации являются редкими осложнениями молярной беременности и могут быть обнаружены только в том случае, если в ходе последующего наблюдения выявлено повышение уровня гормонов (ХГЧ) даже после эвакуации. Такую онкологию обычно можно полностью вылечить химиотерапией.

Фото превью: molodostivivat. ru

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы женское здоровье молярная беременность
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