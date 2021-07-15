О ситуации со скорой помощью в Костроме рассказал водитель: врачей не хватает

Сотрудникам Костромской скорой помощи не так страшен "ковид", как нехватка персонала. На долю каждой бригады за сутки приходится по 25 — 27 вызовов.

Работникам скорой помощи в Костроме приходится трудиться на износ: зарплаты маленькие, доплаты урезали наполовину, плюс дефицит кадров. За последние полгода с городской станции скорой помощи ушло около половины специалистов, а новых сотрудников пришло недостаточно, сообщает телеканал "360".

К тому же молодёжь, только что закончившую обучение, нужно продолжать обучать — теперь уже на практике, а не только в теории. Но скоро делать это может оказаться некому. Специалистов старшего поколения просто не останется, рассказал водитель одной из бригад костромской скорой помощи.

"На станции всегда заявлено 18 бригад, но из них пять-шесть, а то и больше, бывает, что не работают. Остаётся 12. Две кардио-, одна психбригада и в лучшем случае одна детская. Остается восемь бригад, из них четыре ковидные. И четыре бригады обслуживают остальные все вызовы", — описал он ситуацию.

Но есть и хорошие новости: со средствами индивидуальной защиты на СМП проблем нет: они исправно выдаются, особенно — "ковидным" бригадам.

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