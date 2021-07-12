25140 человек, заразившихся COVID, выявлено в России за сутки

В воскресенье в 84 регионах России коронавирусная инфекция диагностирована и подтверждена у 25 140 человек. Из них у 10,8% не было выраженных клинических симптомов.
Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Всего за период пандемии COVID "подцепили" 5 808 473 россиян.
За минувшие сутки из-за коронавируса в стране погибли 710 человек (в субботу — 749).
За всё время пандемия унесла 143 712 жизней граждан РФ.
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