Заммэра Владимир Ефимов: В Москве сейчас около восьми миллионов рабочих мест

Численность безработных в столице постоянно снижается и составляет на сегодняшний день всего 41,4 тысячи человек, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. При этом количество рабочих мест превысило восемь миллионов.

С марта по май 2020 года из-за пандемии было зафиксировано снижение числа рабочих мест, но уже с июня прошлого года рынок труда начал активно восстанавливаться и вернулся практически на исходные позиции.

"По последним данным, среднегодовое количество рабочих мест в Москве составляет почти восемь миллионов, что лишь немного ниже, чем в 2019 году, когда этот показатель составлял восемь миллионов и 49 тысяч. По этому критерию экономика города фактически вернулась к докризисному уровню", — рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Сейчас количество вакансий в единой базе данных городской службы занятости насчитывает 378 тысяч. При этом, по данным портала HeadHunter, в 2021 году число вакансий за период с января по май увеличилось на 61 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Отдельно стоит отметить, что напряжённость на рынке труда, то есть соотношение количеств резюме и вакансий, к концу прошлого года значительно снизилась: после пика в мае (17,2) этот показатель в декабре составил 8,6, а к маю текущего года снизился до 5,6 за счёт опережающей активности работодателей.