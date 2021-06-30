Цифровой контроль Подмосковья признали лучшим в России

Систему онлайн-контроля Подмосковья признали лучшей в России. Она заняла первое место в рейтинге Минэкономразвития, сообщает "Подмосковье сегодня".

Цифровизация помогла упростить огромное количество процессов.

Главы ведомства Максим Рымар отметил, что цифровой контроль помог обеспечить автоматизацию и сократить число очных проверок.

Реализация контрольно-надзорной деятельности оценивается по нескольким направлениям: нормативно-правовому регулированию, профилактике нарушений, применению риск-ориентированного подхода, оценке результативности и эффективности, информационному обеспечению и влиянию на инвестклимат.

По всем этим показателям Московская область получила общую оценку 100%.

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