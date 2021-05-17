В Подмосковье планируют организовать спутниковый мониторинг сельскохозяйственных земель. Это даст возможность лучше контролировать их нецелевое использование, сообщает "Подмосковье сегодня".
"Это позволит видеть наши земли с точностью монохромных снимков — до двух метров, цветных снимков — до десяти метров. Это поможет нам уточнить контуры произрастания борщевика Сосновского и значительно экономить бюджет, оперативно выявлять факты нецелевого использования сельхозугодий", — сообщил глава Минсельхоза Сергей Воскресенский.
В настоящее время мелиорацию в регионе проводят на 296 тысячах гектаров земель, однако сама система не подвергалась модернизации с 80-х гг.
"За последнее время введено 5,2 тысячи гектаров мелиоративных систем, или 2% от общего количества земель", — добавил он.
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