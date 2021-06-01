В Кировской области врачи спасли 8-летнюю девочку с полным поражением лёгких

Бригады врачей двух больниц в Кировской области спасли жизнь 8-летней девочки, у которой COVID-19 поразил 100% лёгких.

Об этом рассказали в областном управлении Минздрава.

Болезнь у Маши началась с лёгкой лихорадки и слабости, потом её состояние улучшилось. Однако через несколько дней после этого у отца девочки также начались подобные симптомы, поэтому вся семья прошла тесты на коронавирус, которые дали положительный результат.

Через некоторое время у ребёнка поднялась температура до 39º, которую никак не удавалось сбить. Мать вызвала скорую помощь, и Маша была доставлена в инфекционную больницу, где и диагностировали 100%-ное повреждение лёгких. Девочка почти месяц провела в реанимации на аппарате ИВЛ.

Почти два месяца в больницах

После того как врачам этой больницы в координации со специалистами детского медицинского центра удалось победить коронавирус в организме маленькой девочки, её перевели в детскую больницу для дальнейшего лечения и реабилитации, где Маша пролежала месяц в отделении интенсивной терапии.

"В настоящее время состояние здоровья ребёнка удовлетворительное, а компьютерная томография её лёгких показывает положительную динамику", — говорится в сообщении Минздрава.

Сейчас девочка уже дома.

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