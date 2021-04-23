Вода в дома Симферополя отныне будет подаваться с шести до полуночи

Смягченный график подачи воды вступил в силу в Симферополе: теперь она будет подаваться с шести часов утра до полуночи.

Как ранее заявлял глава Крымского региона Сергей Аксенов, такое стало возможно за счет роста добычи воды из подземных источников, а также накопленной воды в водохранилищах. Ранее желанная влага подавалась три часа утром и три часа вечером.

После воссоединения Крыма с Россией подача воды в регион из Днепра, которая раньше обеспечивала максимальную потребность, прекратилась в одностороннем порядке. Из-за образовавшегося дефицита пришлось вести в ряде районов, включая Симферополь, режимную подачу воды в дома.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о нюансах работы "вежливых людей" в Крыму в 2014 году.

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