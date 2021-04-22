Жители Сахалина собирают выброшенную на берег сельдь вёдрами

Тонны сельди выбросились на берег Сахалина. Местные жители просто собирают рыбу руками и вёдрами.

Необычную рыбалку многие люди снимали на видео.

"Ловим ведром. Просто идёшь и ведром черпаешь селёдку. Я ещё такую рыбалку ни разу не видела", — говорит одна из местных жительниц.

Рыбаки спорят, стоит ли ловить селёдку весной, ведь сейчас она менее жирная, поэтому может оказаться не очень вкусной. Многие считают, что лучшее время для ловли сельди — это осень.

Рыбой усыпано всё юго-восточное побережье Сахалина. По мнению ихтиологов такой наплыв связан с ростом численности рыбы. Это очень редкое явление, можно сказать уникальное. Сельдь довольно крупная, так как кормилась в открытом море.

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