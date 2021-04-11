Дмитрий Песков: "Владимир Путин посвятит день 12 апреля космосу"

В День космонавтики 12 апреля президент России Владимир Путин посетит место приземления первого космонавта планеты Юрия Гагарина в Саратовской области.

В понедельник, 12 апреля, исполняется 60 лет со дня первого полёта человека в космос. Для России эта дата особенно важна, поскольку первым космонавтом планеты стал советский лётчик-испытатель Юрий Гагарин.

"День космонавтики — это день нашей национальной гордости. Конечно, президент не может оставить этот день без своего внимания", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, озвучивая планы Владимира Путина на 12 апреля.

В этот день Владимир Путин посетит музейно-парковый комплекс на историческом месте приземления Юрия Гагарина в городе Энгельс Саратовской области.

"Также Путин проведёт отдельное совещание, на котором будут обсуждаться долгосрочные приоритеты развития космической деятельности России", — добавил Дмитрий Песков.

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