В Одинцово разъярённая учительница музыки швырнула в ученика ботинком

В Одинцовской средней общеобразовательной №3 учительница музыки швырнула в ученика четвёртого класса обувью из-за того, что он плохо пел. Ботинок пролетел буквально в сантиметре от головы ребёнка.

На стене кабинета даже остался отпечаток от сильного удара. В качестве доказательства его сфотографировали ученики, когда немного отправились от шока.

Родители мальчика сразу же написали жалобу на педагога. Они утверждают, что их сын просто не выучил слова песни, а учительнице с нестабильной психикой нельзя работать в школе. Они настаивают на увольнении педагога, сообщает интернет-сайт "Подмосковье сегодня".

В настоящее время в этой истории пытаются разобраться сотрудники местного отдела образования.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Башкирии учительницу приговорили к обязательным работам за то, что она ударила ученика.

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