В Уфе 6-летний ребенок выжил после падения с высоты 12 этажа

Ребенок, выпавший из окна многоэтажного дома в Уфе, выжил, он прооперирован и находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА "Новости" в минздраве Башкирии.

Ряд Telegram-каналов опубликовали видео, как ребенок ночью в верхней одежде выпадает из окна в сугроб. На кадрах видно, что после падения он пытается сесть. СМИ сообщают, что ребенку шесть лет и он упал с высоты 12-го этажа.

В минздраве отметили, что пострадавший был госпитализирован в городскую больницу.

"Врачи диагностировали у ребенка тяжелую сочетанную травму. Вчера он прооперирован. Находится в тяжелом состоянии", — пояснили в ведомстве.