Ребенок, выпавший из окна многоэтажного дома в Уфе, выжил, он прооперирован и находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА "Новости" в минздраве Башкирии.
Ряд Telegram-каналов опубликовали видео, как ребенок ночью в верхней одежде выпадает из окна в сугроб. На кадрах видно, что после падения он пытается сесть. СМИ сообщают, что ребенку шесть лет и он упал с высоты 12-го этажа.
В минздраве отметили, что пострадавший был госпитализирован в городскую больницу.
"Врачи диагностировали у ребенка тяжелую сочетанную травму. Вчера он прооперирован. Находится в тяжелом состоянии", — пояснили в ведомстве.
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