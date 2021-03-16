Эколог сообщила, к чему приведёт отказ от пластика

Отказываться от пластика полностью не стоит. Потому что в таком случае придётся перейти на использование аналогов — например, бумажных и деревянных одноразовых стаканчиков и ложек. Такое мнение высказала "Правде.Ру" эколог, член Российской экологической партии "Зеленые" Вера Порхун.

"Надо проработать возможности перехода на разлагаемый пластик или тот, что подлежит переработке. Если отказаться полностью от пластика, то мы быстро истратим лесные ресурсы. Можно вернуться к проблеме, которая была до появления этого материала. Когда пластик популяризировали, все радовались, теперь наоборот", — сказала эколог.

Порхун предложила оставить в использовании определенные категории материала.

"А после эксплуатации направить его в переработку. Неперерабатываемый пластик при сжигании загрязняет атмосферу и ведёт к проблеме глобального потепления, от него стоит отказаться", — заключила она.

Ранее в ходе форума "Чистая страна" вице-премьер Виктория Абрамченко предложила запретить в России производство материалов, которые нельзя переработать. В их числе она назвала коктейльные трубочки и пластиковую посуду.