Суд заключил под стражу заместителя председателя правительства Ставрополья Александра Золотарева, подозреваемого в получении взяток на общую сумму более 60 миллионов рублей, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
Ранее сообщалось, что Золотарев был задержан в аэропорту при попытке скрыться.
"Сегодня Промышленным районным судом города Ставрополя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
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