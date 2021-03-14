По подозрению во взятке суд арестовал зампреда правительства Ставрополь

Суд заключил под стражу заместителя председателя правительства Ставрополья Александра Золотарева, подозреваемого в получении взяток на общую сумму более 60 миллионов рублей, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.

Ранее сообщалось, что Золотарев был задержан в аэропорту при попытке скрыться.

"Сегодня Промышленным районным судом города Ставрополя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.