Жириновский пообещал депутатам от ЛДПР "билет в один конец"

В ходе пресс-подхода лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмутился отсутствием на мероприятии троих глав комитетов из своей фракции. Особенно лидера партии возмутило отсутствие главы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева.

"Я здесь кровью изливаюсь, а они сидят чаёк попивают, ещё председатель комитета! … В сентябре накажем — не будет председателем комитета", — пригрозил Жириновский.

Также Владимир Вольфович потребовал от всех депутатов фракции предоставить отчёт за последние два месяца, а затем — и за весенние месяцы.

"А в июне — до свидания. Большинству — билет в один конец, домой", — сказал лидер ЛДПР.