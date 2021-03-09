В ходе пресс-подхода лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмутился отсутствием на мероприятии троих глав комитетов из своей фракции. Особенно лидера партии возмутило отсутствие главы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева.
"Я здесь кровью изливаюсь, а они сидят чаёк попивают, ещё председатель комитета! … В сентябре накажем — не будет председателем комитета", — пригрозил Жириновский.
Также Владимир Вольфович потребовал от всех депутатов фракции предоставить отчёт за последние два месяца, а затем — и за весенние месяцы.
"А в июне — до свидания. Большинству — билет в один конец, домой", — сказал лидер ЛДПР.
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