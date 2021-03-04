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Во Владимирской области масленичные гулянья пройдут с ограничениями

Россия » Центр » Владимир

Во Владимирской области разрешили проведение масленичных гуляний, но с ограничениями, сообщила представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова.

В ведомстве рекомендуют отказаться от главных составляющих праздника — конкурсов и аттракционов, чтобы не создавать места массового скопления людей.

Напомним, что в этом году Масленица проходит с 8 по 14 марта.

Во Владимирской области по-прежнему сохраняется высокий уровень заболеваемости коронавирусом, поэтому власти пока не планируют отменять введённые ограничения.

После проведения Масленицы специалисты в течение двух недель будут анализировать эпидемиологическую ситуацию, следить за статистикой.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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