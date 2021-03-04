Во Владимирской области разрешили проведение масленичных гуляний, но с ограничениями, сообщила представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова.
В ведомстве рекомендуют отказаться от главных составляющих праздника — конкурсов и аттракционов, чтобы не создавать места массового скопления людей.
Напомним, что в этом году Масленица проходит с 8 по 14 марта.
Во Владимирской области по-прежнему сохраняется высокий уровень заболеваемости коронавирусом, поэтому власти пока не планируют отменять введённые ограничения.
После проведения Масленицы специалисты в течение двух недель будут анализировать эпидемиологическую ситуацию, следить за статистикой.
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