Москвичей предупредили о "барической пиле"

В ближайшие сутки в Москве резко снизится атмосферное давление. Уже к среде давление в столице снизится на десять единиц, а к субботе снизится на 30 единиц.

Об этом РИА "Новости" сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков. Он предупредил москвичей о "барической пиле".

"Мы ожидаем в четверг уже положительные значения температуры, а также в пятницу и субботу. И только в воскресенье до минус 3 похолодает, а в понедельник снова до минус 15", — добавил синоптик.