В ближайшие сутки в Москве резко снизится атмосферное давление. Уже к среде давление в столице снизится на десять единиц, а к субботе снизится на 30 единиц.
Об этом РИА "Новости" сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков. Он предупредил москвичей о "барической пиле".
"Мы ожидаем в четверг уже положительные значения температуры, а также в пятницу и субботу. И только в воскресенье до минус 3 похолодает, а в понедельник снова до минус 15", — добавил синоптик.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В Москве 20 февраля похоронили легендарного российского актёра Андрея Мягкова, который скончался на 83-м году жизни.