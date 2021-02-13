Последствия аномального снегопада на юго-востоке Москвы устраняют около пяти тысяч сотрудников коммунальных служб. Об этом рассказал префект Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) столицы Андрей Цыбин.

"В округе работает более тысячи единиц спецтехники и около пяти тысяч людей. Главная наша задача — организация беспрепятственного движения транспорта и прохода жителей. Также стоит задача до вечера вывезти более 150 тысяч кубометров снега", — отметил чиновник.

"Сегодня люди работают в круглосуточном режиме, поэтому в округе организовано более 70 пунктов обогрева и питания, работают 25 полевых кухонь. Также мы развозим горячий чай, чтобы специалисты были в комфортных условиях и могли работать в таком непростом режиме", — добавил Цыбин.