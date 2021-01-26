В Приморье ветеринарные врачи спасли жизнь тигрёнку, который стал жертвой нападения взрослого тигра.
У тигрёнка диагностировали переломы костей передней лапы, а также другие повреждения. У него было истощение.
Ветеринары сделали ему две операции. К счастью, им удалось восстановить двигательную функцию лапы животного.
Теперь его выпустили в вольер.
"Тигрёнок Росомаха, находящийся в реабилитационном центре в Приморском крае, после чудесного спасения специалистами охотнадзора, ветеринарами и хирургами-травматологами переехал из карантинного бокса в просторный вольер", — заявили в пресс-службе Центра "Амурский тигр".
Сейчас полосатый котёнок активно передвигается по территории вольера. По словам сотрудников Центра, он скоро уже сможет бегать.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.