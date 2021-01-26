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Спасённого тигрёнка Росомаху после операций выпустили в вольер

Россия » Дальний Восток

В Приморье ветеринарные врачи спасли жизнь тигрёнку, который стал жертвой нападения взрослого тигра.

У тигрёнка диагностировали переломы костей передней лапы, а также другие повреждения. У него было истощение.

Ветеринары сделали ему две операции. К счастью, им удалось восстановить двигательную функцию лапы животного.

Теперь его выпустили в вольер.

"Тигрёнок Росомаха, находящийся в реабилитационном центре в Приморском крае, после чудесного спасения специалистами охотнадзора, ветеринарами и хирургами-травматологами переехал из карантинного бокса в просторный вольер", — заявили в пресс-службе Центра "Амурский тигр".

Сейчас полосатый котёнок активно передвигается по территории вольера. По словам сотрудников Центра, он скоро уже сможет бегать.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева
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