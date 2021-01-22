В Москве снова начали работать музеи

С 22 января в Москве снова начали работать музеи, которые закрылись с ноября, сообщает "МИР 24".

Одним из первых свои двери для посетителей открыл Пушкинский музей. Желающим посетить культурное пространство нужно заранее купить билеты. Стоит отметить, что их количество ограничено.

В музей пропускают небольшими группами. Интервал между экскурсиями составляет 15 минут. Всем посетителям нужно быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Входящим в здание будут измерять температуру.

Сопровождать посетителей по залам будет нарисованный ангел-хранитель музея — Александр Сергеевич Пушкин. К открытию сотрудники Пушкинского музея приготовили две выставки — о творчестве английских дизайнеров на рубеже XIX-XX веков и проект к юбилею отдела нумизматики.

Кроме того, в музее планируют возобновить традиционные "Пятницы в Пушкинском". Заполняемость залов не должна превышать 50%.