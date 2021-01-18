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Начала работать запись на вакцинацию от COVID-19 через "Госуслуги"

Россия

Сегодня, 18 января, запись на вакцинацию от коронавируса через портал и приложение "Госуслуги" начала работать в тестовом режиме.

Начала работать запись на вакцинацию от COVID-19 через "Госуслуги"

За ближайшие две недели должно быть отлажено взаимодействие региональных систем здравоохранения с федеральным порталом госуслуг. Начиная с 31 января записаться на вакцинацию от коронавируса сможет любой желающий. Для этого на портале и в приложении появится специальная форма записи, гражданин сможет выбрать запись на приём в поликлинику, к которой он прикреплён, или в ближайший пункт вакцинации.

"Даже если вы ни разу не были на портале, вы легко сможете зарегистрироваться через мобильный телефон, не выходя из дома", — пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В настоящее время время в регионах составляется расписание работы прививочных кабинетов. Оно синхронизируется с порталом госуслуг и доступно для пользователей.

Ранее сообщалось, что с 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Она проводится бесплатно и на добровольной основе. На данный момент в РФ официально зарегистрированы две вакцины против COVID-19 — "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

Автор: Людмила Черткова
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