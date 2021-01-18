Дегтярёв прокомментировал украинское уголовное дело против себя

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, заявил, что уголовное дело о финансировании терроризма, заведённое против него на Украине, "не имеет никакого отношения к его работе".

Отвечая на вопрос журналиста РИА Новости, Дегтярёв назвал ситуацию "фарсом, комментировать который вообще нет смысла":

"Вероятно, в Киеве считают, что начать войну против двух своих регионов, Донбасса и Луганска, - это нормально, а организовывать доставку гуманитарной помощи страдающему мирному населению - преступление.

Да,мы в 2014 году активно поставляли детские игрушки, медикаменты, продукты питания и другие средства первой необходимости в Донецк и Луганск. И тот факт, что за это на Украине решили устроить уголовное разбирательство, лишний раз характеризует нынешние власти страны. Эти люди из штанов выпрыгивают, чтобы убедить своих сограждан в том, что Россия - враг. Ничего из этого не выйдет. Русский и украинские народы - братья", - сказал Дегтярев.

Из-за чего сыр-бор

Напомним, в Киеве уже завтра, 19 января, в Шевченковском райсуде состоится предварительное заседание по уголовному делу, фигурантами по которому проходят трое российских политиков - членов партии ЛДПР:

лидер партии Владимир Жириновский ,

, ио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв ,

, Алексей Диденко, первый зампредседателя думской фракции ЛДПР.

Все они обвиняются в финансировании терроризма на том основании, что многократно призывали собирать гумпомощь жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Как сообщил пресс-секретарь суда, дело будет рассматриваться без обвиняемых, поскольку «все они находятся в санкционном списке Украины и даже при очень большом желании приехать в Киев не могут».

Кстати, согласно УК Незалежной, по статье, инкриминируемой российским политикам, им «светит» тюрьма на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.