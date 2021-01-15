Собянин: Москва сможет вернуться к нормальной жизни в мае

Москва сможет вернуться в нормальной жизни в мае 2021 года, так как к этому времени снизится число случаев заражения коронавирусом, заявил Сергей Собянин.

"Мой прогноз был — май месяц. Я уверен, что само снижение заболеваемости пойдет раньше. Возможно, что в конце января — в феврале мы увидим более стабильную динамику. Но чтобы уже совсем уверенно себя чувствовать, я думаю, будет май месяц", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

Также он пояснил, что это станет возможным при условии, если граждане будут делать прививки от коронавирусной инфекции. В феврале-марте объёмы выпуска вакцины будут большие, заявил градоначальник. Остальное будет зависеть от желания горожан.

Ранее Собянин сообщил, что в период новогодних праздников в Москве заметно снизился уровень заболеваемости. Также уменьшилось количество госпитализаций пациентов с COVID-19. Он выразил надежду, что ситуация с заболеваемостью в столице улучшится к концу января.