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В Подмосковье отменили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

Россия » Центр

С 13 января в Подмосковье отменят режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Об этом говорится в соответствующем постановлении губернатора региона Андрея Воробьёва, опубликованном 12 января.

С 12 января будут разблокированы проездные студентов колледжей.

А вот проездные студентов вузов будут заблокированы до 6 февраля. Всё это время они будут учиться дистанционно.

Напомним, обязательный режим самоизоляции для граждан 65+ был введён в Подмосковье со второго ноября. Пожилым людям разрешалось только выходить в магазин и на прогулку. 

С 14 декабря домашний режим стал рекомендательным.

Кроме того, теперь для заселения в гостиницы Подмосковья не будет требоваться тест COVID-19. Но при заезде и на входе, в том числе в бары и рестораны, расположенные при отелях, нужно будет проходить термометрию.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева
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