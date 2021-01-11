Жителей Ленинградской области ожидают аномальные морозы и метель

По прогнозам синоптиков, жителей Ленинградской области ожидают сильные морозы, метель и облачная погода.

Так, ночью температура воздуха опустится до -10 до -15 градусов. А местами прогнозируются морозы до -24 градусов, сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днём температура воздуха составит от −6 до −18 градусов.

В западных районах Ленобласти будет теплее всего до −13 градусов.

13 и 14 января будет ещё холоднее. На западе области температура опустится до −19 градусов мороза в течение суток, а на востоке до отметки в −30 градусов.