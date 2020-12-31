С 1 по 9 января парковки Москвы будут бесплатными

С 1 по 9 января все парковки в Москве будут работать бесплатно, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Это распространяется и на парковки с максимальным тарифом, стоимостью 380 рублей в час.

10 января парковки будут работать по режиму выходного дня, то есть платными будут только места, где действует максимальный тариф.

Стоит отметить, что парковки будут бесплатными как для москвичей, так и для гостей столицы.

Власти Москвы обратились к сервисам заказа такси с предложением не повышать тарифы в новогодние праздники. В Департаменте транспорта столицы отметили, что услуги службы такси должны быть доступным, сообщает ИА "ФАН".

Ранее "Правда. Ру" писала, что московские кафе и рестораны не будут работать в новогоднюю ночь.