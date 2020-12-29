Московские кафе и рестораны не будут работать в новогоднюю ночь

Столичные заведения общепита 31 декабря будут открыты только до 23:00. После этого времени будут проводиться рейды на предмет соблюдения введённых из-за коронавируса ограничений, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Рестораны как 31 [декабря], так и во все другие дни пока работают в Москве до 23:00 мск", — сказал он.

В случае нарушения установленных правил минимальный размер штрафа для владельца заведения составит 300 тыс. рублей.

Ранее власти Москвы объявили, что в новогоднюю ночь все парки и катки будут закрыты. Их можно посетить только днём. Кроме того, на Новый год запрещено проводить массовые мероприятия.

До 15 января кафе и ресторанам запрещено проводить новогодние корпоративы.

Это ограничение касается и новогодней ночи. Общественный транспорт Москвы будет работать в новогоднюю ночь, жителям города разрешено гулять по улицам.

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