Уральский мэр выписал себе премию в 15 окладов

Глава Большесосновского района Пермского края Владимир Тресков решил преподнести себе на Новый год подарок в размере 15 окладов.

Такую премию чиновник сам себе выписал. Об этом сообщил портал "Ура.ру" со ссылкой на спикера Земского собрания Дмитрия Логинова.

Примечательно, что бюджет никак не пострадал от такого решения, поскольку глава района весь год "экономил на себе". Чиновник не ходил на больничные, а также ни разу не поощрялся, хотя на эти нужды средства были заложены.