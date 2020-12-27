Московский ночной клуб оштрафуют на миллион за ночную вечеринку

Столичному ночному клубу Balagan, который находится в Столярном переулке грозит штраф в размере одного миллиона рублей.

Администрация клуба нарушила ограничительные меры и организовала "вечеринку для своих" после полуночи.