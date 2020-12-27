Столичному ночному клубу Balagan, который находится в Столярном переулке грозит штраф в размере одного миллиона рублей.
Администрация клуба нарушила ограничительные меры и организовала "вечеринку для своих" после полуночи.
"В данном заведении была выявлена работа после 23:00 и даже после полуночи. Также в заведении нарушался масочно-перчаточный режим и социальная дистанция", — отметил главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций Сергей Михайлов.
Сергей Лазарев тайно улетел на остров Бали в компании своего любовника Александра Малиновского.