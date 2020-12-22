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Москвичам советуют не приглашать на Новый год Деда Мороза

Россия » Центр » Москва

Жителям столицы не рекомендуют приглашать домой к детям главных новогодних персонажей — Деда Мороза и Снегурочку. Об этом сообщила главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.

Москвичам советуют не приглашать на Новый год Деда Мороза

Это связано с тем, что по-прежнему высок риск заражения коронавирусом. Несмотря на то, что многие аниматоры указывают в тексте объявлений, что у них есть тесты на антитела к COVID-19, Сметанина предупредила, что Дед Мороз может являться переносчиком заболевания.

Ведь он будет ходить по разным квартирам и общаться со многими людьми. Вирус может даже сохраняться на его шубе. В результате вся семья может заразиться коронавирусной инфекцией, сообщает Nation News.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что Деды Морозы могут быть разносчиками COVID-19.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева
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