Москвичам советуют не приглашать на Новый год Деда Мороза

Жителям столицы не рекомендуют приглашать домой к детям главных новогодних персонажей — Деда Мороза и Снегурочку. Об этом сообщила главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.

Это связано с тем, что по-прежнему высок риск заражения коронавирусом. Несмотря на то, что многие аниматоры указывают в тексте объявлений, что у них есть тесты на антитела к COVID-19, Сметанина предупредила, что Дед Мороз может являться переносчиком заболевания.

Ведь он будет ходить по разным квартирам и общаться со многими людьми. Вирус может даже сохраняться на его шубе. В результате вся семья может заразиться коронавирусной инфекцией, сообщает Nation News.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что Деды Морозы могут быть разносчиками COVID-19.