В Ялте полицейские составили 35 административных протоколов против нарушителей правил дорожного движения.

Накануне в полицию обратились жители города, которые пожаловались на группу водителей, совершающих опасные манёвры на главной улице города. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В полицию поступили сообщения от жителей города Ялты о том, что по центральной улице на большой скорости передвигаются несколько автомобилей, которые опасно маневрируют. По словам звонивших, машины также выезжают на встречную полосу и создают угрозу жизни и здоровью граждан", — отметила представитель МВД.