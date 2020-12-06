На северо-востоке Москвы в результате ДТП перевернулась машина скорой помощи.
Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
"Примерно в 15.45 (мск) в районе дома 109 по проспекту Мира произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля медицинской помощи. В результате ДТП машина медпомощи перевернулась", — сказано в сообщении.
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