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Больницы переполнены, медики на грани отчаяния - ситуация в Хакасии

Видео, снятое в приёмном покое одной из больниц в Хакассии, в считанные часы разлетелось по интернету. На нём фельдшер Скорой помощи в отчаянии кричит на сотрудников лечебного учреждения, отказавших в госпитализации 90-летней женщине.

"Я не возьму ее домой умирать! — кричит со слезами фельдшер. — Ей 90 лет. Она пережила войну! Что ты делаешь? Почему я должна умолять вас забрать больного?"

На записи нет окончания разговора, но, по словам пресс-секретаря регионального Министерства здравоохранения, пациентку всё же госпитализировали. Правда, в другую больницу.

В комментариях к видео в соцсетях пользователи пишут о том, что ситуация с перегруженностью больниц — проблема не одной Хакассии. Во многих российских регионах системы здравоохранения едва справляются с потоком больных.

Пока, отчаявшись получить помощь от местных чиновников, абаканские медики бьют в колокола:

  • после появления в сети видео из приёмного покоя абаканской больницы своё видеообращение президенту и министру обороны направил водитель Скорой помощи. Он жалуется на катастрофическую нехватку коек в больницах и нехватку медикаментов, просит открыть военный госпиталь в Абакане, чтобы решить проблему 10-часовых очередей в больницы скорой помощи.

Уточняется, что видео записано после того, как еще одному пациенту было отказано в госпитализации.

"Дошло ли обращение до адресатов — неизвестно, но в республику для проведения проверки срочно вылетела помощник министра здравоохранения Олеся Старожинская вместе с еще одним чиновником и двумя пульмонологами", — сообщает RT.

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