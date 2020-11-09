Видео, снятое в приёмном покое одной из больниц в Хакассии, в считанные часы разлетелось по интернету. На нём фельдшер Скорой помощи в отчаянии кричит на сотрудников лечебного учреждения, отказавших в госпитализации 90-летней женщине.
"Я не возьму ее домой умирать! — кричит со слезами фельдшер. — Ей 90 лет. Она пережила войну! Что ты делаешь? Почему я должна умолять вас забрать больного?"
На записи нет окончания разговора, но, по словам пресс-секретаря регионального Министерства здравоохранения, пациентку всё же госпитализировали. Правда, в другую больницу.
В комментариях к видео в соцсетях пользователи пишут о том, что ситуация с перегруженностью больниц — проблема не одной Хакассии. Во многих российских регионах системы здравоохранения едва справляются с потоком больных.
Пока, отчаявшись получить помощь от местных чиновников, абаканские медики бьют в колокола:
Уточняется, что видео записано после того, как еще одному пациенту было отказано в госпитализации.
Medics from Khakassia, southern Siberia, plead with Vladimir Putin & defence minister Sergey Shoigu to open a military hospital in capital Abakan to resolve ‘catastrophic lack of space’ & 10h ambulance queues @ hospitals. Video recorded after yet another patient was refused a bed pic.twitter.com/P8NxUDhMCv— The Siberian Times (@siberian_times) November 8, 2020
"Дошло ли обращение до адресатов — неизвестно, но в республику для проведения проверки срочно вылетела помощник министра здравоохранения Олеся Старожинская вместе с еще одним чиновником и двумя пульмонологами", — сообщает RT.
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