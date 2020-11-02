Депутаты городского совета Уфы назначили заместителя главы администрации Радмила Муслимова временным исполняющим обязанности главы города.

Напомним, мэр Ульфат Мустафин ушёл из жизни 29 октября из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

"Сегодня в городском Совете в рамках внеочередного 68-го заседания депутаты приняли решение возложить временное исполнение обязанностей главы администрации ГО г. Уфа РБ на и. о. первого заместителя главы администрации Радмила Муслимова. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией заседание совета прошло в дистанционном формате", — сообщила пресс-служба горсовета.