Спасателям удалось локализовать пожар в челябинской городской поликлинике № 2, где ранее произошёл взрыв кислородных баллонов.
Об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на управление МЧС по региону. По данным ведомства, горели два этажа здания лечебного стационара. Общая площадь возгораний составила около 130 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что пострадавших нет.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?