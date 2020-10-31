В субботу в Москве не будет существенных осадков. Весь день будет наблюдаться облачная погода с небольшими прояснениями.
Температура воздуха в течение дня прогреется до девяти градусов выше нуля.
Такой прогноз опубликован на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос".
"Сегодня столичный регион будет находиться на стыке противостояния циклона с юго-запада и антициклона на северо-востоке…В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха в столице плюс 7-9, в Подмосковье плюс 5-10. Ветер северо-восточный 2-7 метра в секунду", — сказано в сообщении центра.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?