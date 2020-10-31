В субботу в Москве воздух прогреется до девяти градусов тепла

В субботу в Москве не будет существенных осадков. Весь день будет наблюдаться облачная погода с небольшими прояснениями.

Температура воздуха в течение дня прогреется до девяти градусов выше нуля.

Такой прогноз опубликован на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос".