Почти 3 миллиона москвичей, попадающих в группу риска, должны соблюдать обязательную самоизоляцию.

Об этом напомнил мэр Москвы Сергей Собянин.

Также, по словам градоначальника, с 19 октября на дистанционный формат обучения переведны 660 тысяч учеников старших классов.

"Жителей старше 65 лет, которые должны оставаться дома, в Москве примерно 2,1 млн человек. Введенные ограничения для хронически больных граждан — еще 700 тысяч. Школьники старших классов, студенты отдельных вузов и колледжей, которые с понедельника переходят на обучение в удаленном режиме, — 660 тысяч человек", — рассказал Собянин.