В воскресение в российской столице ожидается тёплая погода без осадков.

Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня столичный регион будет ощущать влияние северо-западной периферии антициклона. Его стараниями ожидается облачная с прояснениями погода, но обойдётся без дождей. Температура воздуха в Москве составит плюс 14-16, по области плюс 12-17 выше нуля", — отметил синоптик.