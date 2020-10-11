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В воскресенье в Москве будет тёплая погода без осадков

В воскресение в российской столице ожидается тёплая погода без осадков.

Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня столичный регион будет ощущать влияние северо-западной периферии антициклона. Его стараниями ожидается облачная с прояснениями погода, но обойдётся без дождей. Температура воздуха в Москве составит плюс 14-16, по области плюс 12-17 выше нуля", — отметил синоптик.

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