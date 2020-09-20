Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что против него в социальных сетях и СМИ была развернута информационная кампания.

"В последнее время против руководства Чеченской республики и чеченского народа развернута массированная информационная кампания на различных социальных площадках. Западные институты предпринимают малоэффективные, но настойчивые попытки вызвать общественное недовольство и разобщить власть с народом", - заявил глава республики.

"Благодаря четким и слаженным действиям органов власти и гражданского общества мы успешно пресекаем любые провокации в информационном пространстве. При этом налажен открытый и честный диалог населения с властными структурами. Люди активно выражают свою гражданскую позицию, указывают на недочеты и достижения властей", - добавил Кадыров.