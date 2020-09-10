Губернатор Ростовской области поблагодарил волонтёров за неравнодушие

В Ростове-на-Дону 9 сентября прошел добровольческий форум #МыВместе, в котором принял участие губернатор региона Василий Голубев. Мероприятие посетили представители бизнеса и сами волонтёры. При этом на связи с главой региона в режиме видеоконференции были 1,5 тысячи добровольцев из разных муниципальных образований.

Приглашенные на форум участники Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе озвучили свои пожелания главе региона и поблагодарили его за уже оказанное содействие, ведь волонтёрам приходилось каждый день в течение долгих месяцев, пока длился период острой фазы пандемии, рисковать своей жизнью, чтобы помочь нуждающимся и ветеранам.

Василий Голубев выразил благодарность молодым людям, которые поддержали людей старшего поколения во время пандемии, при этом он отметил важность развития волонтёрского движения в области.

"Именно в такие трудные времена добровольная поддержка тех, кто нуждается в помощи, кому трудно, ценится особо. Я видел в глазах многих людей благодарность за то, что их не составили без внимания. Более трех тысяч волонтёров оказывали эту помощь. Хочу сказать вам спасибо. Вы показали, как важно в трудную минуту быть вместе. Неслучайно именно такой девиз у нашего форума. Только сообща мы можем преодолевать трудности, покорять новые вершины, двигаться вперед и развиваться", — подчеркнул Василий Голубев, добавив, что только совместными усилиями можно ускорить процветание региона и улучшить жизнь населения.

За то время, пока длилась акция, добровольцы выполнили почти 43 тысячи заявок местных жителей из группы риска. Помощь была оказана пяти тысячам ветеранов. Им помогали и с покупкой лекарств, и с доставкой продуктов, а также оказывали психологическую и юридическую помощь. Малоимущим привозили бесплатные продуктовые наборы.

"Волонтёрское движение на Дону отличается энтузиазмом и активностью. Оно является одним из самых крупных в России и объединяет десятки тысяч людей", — заявил Василий Голубев.

На форуме обсуждали насущные проблемы, которые назрели у добровольцев, прозвучали адекватные предложения, в том числе и по проведению экскурсий, с чем губернатор пообещал лично помочь, а в конце самые активные волонтёры были награждены памятными медалями от российского президента "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе".

Василий Голубев вручил награды лично каждому волонтёру. При этом он призвал глав муниципалитетов также лично наградить участников движения, ведь, по его словам, это уникальная возможность пожать руку настоящим людям.