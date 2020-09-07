Детский тренер Сергей Удалов, который потерялся вместе с детьми в горах Сочи, объяснил причину, по которой заблудился.
По его словам, на обратном пути группа свернула не туда.
"На обратном пути неправильно свернули, переночевали и утром опять пошли. Не было паники", — пояснил Удалов.
Напомним, ранее группу туристов, потерявшихся в горах, доставили в Сочи на вертолёте.
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