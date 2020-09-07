Названа причина, по которой потерялась группа туристов в Сочи

Детский тренер Сергей Удалов, который потерялся вместе с детьми в горах Сочи, объяснил причину, по которой заблудился.

По его словам, на обратном пути группа свернула не туда.

"На обратном пути неправильно свернули, переночевали и утром опять пошли. Не было паники", — пояснил Удалов.

Напомним, ранее группу туристов, потерявшихся в горах, доставили в Сочи на вертолёте.