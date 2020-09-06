Учитель удовлетворял себя во время урока перед семиклассницей

В одной из школ Рязанской области произошёл ужасающий инцидент. 54-летний преподаватель занимался онанизмом прямо на уроке.

В этот момент в классе находилась только одна ученица седьмого класса. По её словам, учитель и раньше позволял себе лишнее, однако в этот раз семиклассница решила заснять происходящее на телефон.

После урока девочка позвонила маме и рассказала о случившемся. Родители ученицы обратились в полицию. Примечательно, что руководство школы знало о наклонностях преподавателя и просило родителей "не выносить сор из избы".