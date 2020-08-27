Климатолог: не ждите осень вовремя, она задержится

Изменение климата на Земле сдвинуло сезоны — теперь они заметно расходятся с календарем. Поэтому наступления осени на территории России придется немножко подождать. Примерно до середины сентября.

Об этом сообщил Андрей Кокорин, директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF).

По его словам, календарное начало осени — 1 сентября — более не соответствует климатическим нормам. Они теперь зависят от региона.

"С каждым годом эти параметры расходятся все сильнее и сильнее. А глобальное потепление делает момент смены сезонов все более непредсказуемым", — говорит Кокорин.

По его словам, границы сезонов год от года становятся всё "более неустойчивыми":